Lembra quem ganhou mais provas em A Fazenda 16? Recorde o percurso do game

1º: Julia

2º: Flor

3º: Julia

4º: Zé Love

5º: Yuri

6º: Gilsão

7º: Luana

8º: Sacha

9º: Luana

10º Gui Vieira

11º: Yuri

12º: Gilsão

13º: Yuri

Poder de Fogo foi deles!

Nessa temporada um fato curioso aconteceu: Camila e Vanessa foram as únicas mulheres a vencerem a Prova de Fogo, disputa que foi realizada 12 vezes na edição. Albert, Zé Love e Sidney conquistaram duas vezes o poder.

Na segunda semana, com o poder nas mãos de Sacha Bali, o prêmio foi cancelado, pois o peão havia combinado sinais com Larissa. As regras do programa estipulam que os competidores que estão com a Chama Laranja ou Chama Branca não devem se comunicar com outros colegas de confinamento. Na quarta semana, com Sidney como vencedor da prova, o ator acusou Sacha de tentar fazê-lo perder o poder ao receber uma piscadela do rival. A ocasião controversa gerou embates entre a dupla por semanas.

O poder da Chama Branca trouxe alguns prêmios financeiros: na quarta semana, Sidney deixou todos os peões da sede sem água quente por 48 horas para levar o valor de R$ 10 mil; na sexta semana, Love escolheu ganhar R$ 5.000 e presenteou Gilsão com um prêmio de mesmo valor. Na décima, Albert conquistou R$ 11 mil ao conseguir não cair na roça. Veja quem foram os donos do poder: