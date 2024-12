A Fazenda: Esposa de Yuri conta que insultou Gilsão ao encontrá-lo

Leoni Escobar, mulher do finalista de A Fazenda 2024 (RecordTV) Yuri Bonotto, contou que confrontou Gilson de Oliveira.

O que aconteceu

Leoni disse que encontrou Gilsão em uma festa na qual vários ex-peões estavam presentes. "Gente, eu encontrei o Gilsão e falei na cara dele: 'Falso! Ridículo!'. Por nós, irmandade!", contou, em publicação no Instagram.

Ela afirmou que também se reconciliou com Fernando. "Ontem tivemos algumas surpresas na festa. O Fer Presto me pediu desculpas por tudo o que ele falou para o Yuri. Eu perdoei, não tem problema. Conversei com Flora também, numa boa. Não sei o que o povo inventou. Vocês lembram se eu briguei com a Flora aqui na internet? Eu não briguei com a Flora. [Briguei] Com Fernanda, Babi, Gizelly... Mas a Flora, eu nunca tive nada contra. Ela veio me pedir desculpas por algo, eu falei: 'Querida, não sei que rolo que deu aí, mas nunca quis brigar com você'. A gente conversou, se acertou".