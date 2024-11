'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela de 4/11 a 8/11

Quinta-feira, 7 de novembro

Gabriel convence Norma de não jogar fora os livros da biblioteca, já que pode arrumar problemas com Anna. Isadora consegue projetar o rádio comunicador. Binho desaparece do colégio; os amigos encontram seu relógio com as horas paradas. Norma informa a Anna que ela não vai dormir mais com as outras meninas, mas sim em um quartinho apertado embaixo da escada do saguão. Shirley e Wanda reparam que o relógio suíço delas também parou.

Sexta-feira, 8 de novembro

Elisa, Dalete e Tonico brigam com Norma por ter colocado Anna para dormir no quartinho embaixo da escada. Shirley e Wanda levam o relógio suíço até Goma para consertá-lo. Anna e Isadora deixam o rádio comunicador com Dodô. Dodô avisa Anna, Isadora e Manu que Safira hibernou; Manu desconfia do morcego. Felipe, Pedro e André pedem a Gabriel que os leve até o Goma Behr para verificar e reparar o relógio do Binho. Anna, Isadora e Manu entram na caverna e, surpreendentemente, uma mão agarra Anna.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.