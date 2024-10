Quem é quem em 'Garota do Momento'? Conheça os personagens da nova novela

Basílio (Cauê Campos)- Jovem que foi criado no abrigo em Petrópolis ao lado de Beatriz (Duda Santos), trabalha como engraxate e bate carteiras de vez em quando para se dar certos mimos. Ambicioso, quando descobre que a mãe de Beatriz está rica, também vai para o Rio de Janeiro com o objetivo de tirar algum proveito da situação.

Lígia (Palomma Duarte) - Dona de si, a personagem abandonou a família quando os filhos, Beto (Pedro Novaes), Ronaldo (João Vitor Silva) e Celeste (Debora Ozório), ainda eram crianças para trabalhar como cantora. Não era feliz no papel de mãe de família. Foi engolida pela obrigação social que a época impunha às mulheres, que deveriam se casar e ter filhos. Saiu de casa sem exigir nada de Raimundo (Danton Mello), e nunca mais pisou no apartamento por ordem dele, que fez questão de afastá-la dos filhos. É irmã de Teresa (Maria Eduarda de Carvalho).

Raimundo (Danton Mello) - Após o abandono da esposa, Lígia (Palomma Duarte), criou os três filhos, Beto (Pedro Novaes), Ronaldo (João Vitor Silva) e Celeste (Debora Ozório) com a ajuda da governanta Vera (Tatiana Tiburcio) e do motorista Sebastião (Cridemar Aquino). Revoltado com o abandono da mulher que amava, Raimundo proibiu a visita dela aos filhos. Dono da Hi-Fi Propaganda, uma das maiores agências de publicidade do país, não aceita as ideias progressistas de Beto, ainda mais quando as críticas são voltadas para os anúncios que cria na agência com a ajuda de Ronaldo.

Ronaldo (João Vitor Silva) - Filho de Raimundo (Danton Mello) e Lígia (Palomma Duarte), trabalha com o pai na Hi-Fi Propaganda. Ele é o típico mauricinho da época. É apaixonado por Bia (Maisa), a namorada do irmão, Beto (Pedro Novaes), embora nunca tenha se declarado para ela. Ronaldo é inseguro, não apenas porque almeja o que não pode ter - Bia -, mas também porque percebe que as desavenças entre o pai e Beto são mais um sinal de amor do que de rancor.