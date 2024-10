'Garota do Momento': qual é a história da próxima novela das seis da Globo?

Com previsão de estreia para novembro, "Garota do Momento", a próxima novela das seis da Globo, se passa nos anos 1950 e tem Duda Santos, Pedro Novaes e Maísa no triângulo amoroso principal.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Qual é a história de 'Garota do Momento'?

A substituta de "No Rancho Fundo" tem como pano de fundo o fim da década de 1950. Nessa época, o rock americano fazia a cabeça dos jovens, a bossa nova chegava e se misturava às canções da época de ouro do rádio, a seleção brasileira era campeã da Copa do Mundo pela primeira vez e a indústria crescia como nunca.