Luana diz ser vítima de machismo; Yuri aponta 'mau exemplo' de Zé ao filho

Yuri concordou: "Te chamarem de imunda."

Luana ainda disse que Zé Love foi "extremamente agressivo" com ela. "Elas (ex-aliadas) são adultas e deveriam ter consciência, porque na sociedade que a gente vive, a gente precisa saber diferenciar o que é homem machista, agressivo e agressor."

Yuri disse que Gizelly, por ser advogada, deveria saber disso e "não colocar palavras ao vento". "São palavras que tem um peso tão forte, colocar essas palavras em algo que nem aconteceu."

Gui, Yuri e Luana seguiram criticando Zé Love. "O filho dele pode ver ele me chamando de porca, imunda", disse Luana. "Até um alerta pra ele, cuidado que teu filho tá vendo chamando os outros de imunda, de porca. Gritando, tendo ataque, querendo bater em todo mundo, ameaçando o cara com chinelo. Falando que vai bater nas pessoas. Isso sim é uma imagem que não pode estar passando pro filho dele e ponto. Agora começa a dormir com foto do filho, fica olhando foto do filho, nunca vi ele pegar uma vez essa foto", disse Yuri.