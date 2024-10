Babi chora e desabafa sobre desistir de A Fazenda: 'Não sou suja assim'

Babi está chorando no quarto, abalada pelos últimos acontecimentos, pensando em desistir: "Eu não sei se eu consigo continuar." Vamos mandar energias positivas para que Deus ilumine o coração dela para que ela continue firme em busca desse sonho. 🥺#AFazenda16 | #TeamBabiMu pic.twitter.com/JWzUp9eq7O -- Babi Muniz 💋 (@eubabimu) October 28, 2024

"É isso que me dói. Eu prefiro sair e deixar as pessoas serem erradas o que ela quiserem, não quero fazer parte disso, do que é errado, não sou suja assim, não sou lixo", diz a ex-Panicat. Vanessa tenta tranquiliza-la, falando que entende o que ela sente e a lembra que estar no programa é um sonho.

Babi revela que recusou três vezes entrar no reality, até aceitar em 2024: "Eu achei que seria diferente, que aqui era um sonho. Claro que sabia que era babado, que ia ter briga, eu tava preparada para todo esse tipo de baixaria e de briga".

A Fazenda 2024 - quem é o favorito após desistência de Fernanda e Zaac?

