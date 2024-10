Zaac critica público que apoia Sacha: 'Nunca vi tanto pateta'

MC Zaac usou seus stories no Instagram para enviar um recado para quem apoia Sacha, seu adversário dentro de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Após desistir do reality rural neste final de semana, o funkeiro disparou críticas para os participantes e os fãs dos rivais no programa. Ele celebrou Zé Love ter conquistado o Poder do Lampião e a possibilidade do G4, Sacha, Luana, Love e Gui irem para a roça: "Vamos amassar esses patetas, votar bastante para que eles saiam".

Na publicação seguinte, Zaac retoma ter dito que Sacha não havia conseguido se aliar a eles, pois não acreditavam na conversa do ator. "Agora, com uma grande quantidade de pateta aqui de fora. Vocês são muito pateta, hein, gente?"