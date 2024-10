Cinco razões para maratonar o melodrama 'O Que Vem Depois do Amor'

O drama "O Que Vem Depois do Amor" fechou seus seis episódios esta semana no VIKI. Com cerca de uma hora de duração cada episódio, a série é uma coprodução entre Coréia do Sul e Japão.

Com dois atores famosos, o japonês Kentaro Sakaguchi e a sul-coreana Lee Se-young, o melodrama se passa em dois tempos distintos: o presente na Coréia do Sul e o passado no Japão.

O tema principal do melodrama é sobre segunda chance e recomeço no amor. Se-young faz Hong, que vai estudar no Japão e conhece o personagem de Sakaguchi, Jungo. Ambos iniciam um relacionamento que acaba não dando certo. Cinco anos depois eles se reencontram na Coreia do Sul.