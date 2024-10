Elenco de 'What Comes After Love' fala sobre o que esperar do melodrama

Estreou no VIKI, na última sexta-feira (27), o drama "What Comes After Love", uma co-produção entre Coréia do Sul e Japão, gravada em ambos os países, e com os atores falando as duas línguas durante todo o processo. Dirigida pelo sul-coreano Moon Hyun-Sung, a série é uma adaptação do livro de mesmo nome, escrito por Gong Ji-Young e Hitonari Tsuji.

O melodrama é uma série curta, de apenas seis episódios, e conta a história de Hong, interpretada por Lee Se-Young, que foi estudar no Japão e acabou se envolvendo com Jongdo, interpretado pelo japonês Kentaro Sakaguchi. Anos depois, já na Coréia, ele se tornou um autor famoso e está promovendo o livro que conta a história de ambos. A trama se passa no passado e no presente, mostrando a construção, quebra e recomeço da relação deles.