Emmanuelle não foi uma só: por onde andam as atrizes da franquia erótica?

Monique Gabrielle

A atriz Monique Gabrielle em cena de "A Última Festa de Solteiro" Imagem: Reprodução

Depois de ganhar fama por aparecer na capa da revista "Penthouse" em 1982, a modelo e atriz conseguiu pequenos papéis dentro da indústria pornográfica até protagonizar "Emmanuelle 5" (1987). No mesmo ano, ela fez o filme B de aventura "Deathstalker 2 - Duelo de Titãs" e continuou no mundo da ficção com "A Volta do Monstro do Pântano" (1989) e "Torre Do Medo".

Conseguindo papéis tímidos no cinema, Monique decidiu focar na indústria de entretenimento adulto e se aposentou oficialmente em 2002. Agora com 62 anos, ela é casada desde 2003 e é considerada um ícone cult do pornô nos Estados Unidos.

Com reportagem de junho de 2023.