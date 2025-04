Família e finanças: o que tirou Ney Matogrosso do grupo Secos e Molhados

O Secos & Molhados era um fenômeno: shows lotados, discos aclamados e uma estética que desafiava os padrões da ditadura militar. No centro do furacão, Ney Matogrosso, com sua voz ambígua, maquiagem marcante e roupas que borravam as linhas de gênero, tornou-se símbolo do grupo.

Mas, por trás do sucesso, brigas por direitos autorais e disputas internas levaram ao rompimento da formação original —o que ecoam ainda hoje, décadas depois. A história do cantor é retratada em "Homem com H", cinebiografia que chega aos cinemas amanhã.

O que aconteceu

Os motivos que levaram à saída de Ney Matogrosso do grupo foram dois, segundo o próprio artista: a troca do empresário e a divisão financeira da banda. "Quando nós fomos para o México, íamos entrar no estúdio para o segundo disco, e o nosso empresário não apareceu! Como assim? O João Ricardo veio com alguma desculpa e, depois, disseram que o empresário não viria e o pai do João ia entrar para gerir o negócio. Eu não concordava. Ele não era do ramo."



O cantor conta que, ao voltar do México, já quis sair do Secos & Molhados, mas recebeu o pedido para que ficasse até o lançamento do segundo álbum, que ainda seria gravado. "Gravamos! E, quando acabou, todos achavam que aquilo ia acabar mesmo. Falei que não ia mais estar no grupo. Meu compromisso era até o lançamento", afirmou Ney Matogrosso anos depois, em entrevista ao programa Persona, da TV Cultura.