Filha trans de Robert De Niro fala da relação deles: 'Não há pai perfeito'

Airyn De Niro, 28, falou sobre o desejo de seguir os passos do pai, Robert De Niro, 81, firmando-se na carreira de atriz.

O que aconteceu

A jovem deixa claro que, mesmo sendo filha de alguém tão famoso, não se considera um 'nepobaby'. "Eu não fui criada fazendo um papel secundário em um dos filmes do meu pai, nem indo a reuniões de negócios ou aos red carpets. Meu pai era muito fã de encontrarmos nosso próprio caminho. Eu queria que [o sucesso] acontecesse por mérito próprio", afirmou ela, em bate-papo com a revista estadunidense Them.

Ayrin afirma ter gratidão ao pai por ter-lhe permitido crescer fora da mídia, diferente do que fazem outros filhos de celebridades. "Obviamente, nenhum pai é perfeito, mas sou grata por meus pais terem concordado em me manter longe dos holofotes. Eles queriam que tudo fosse o mais privado possível. Eles me disseram que queriam que eu tivesse uma infância o mais normal possível."