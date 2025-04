Ben Stiller não descarta produção com Fernanda Torres: 'Interessante'

Ben Stiller, 59, avalia Fernanda Torres e comenta sobre carreira na indústria cinematográfica.

O que aconteceu

Ator norte-americano falou sobre Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui". O assunto foi abordado no episódio desta terça-feira do Conversa com Bial, no GNT.

Artista admitiu não ter assistido ao filme vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional. "Ainda não assisti, mas soube que é incrível. Eu já li sobre ele e ouvi dizer que as atuações são fantásticas. Parece ser um filme incrível!", declarou.