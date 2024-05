Milionário e ex de Emanuelle Araújo: quem é o marido de Isabella Santoni

Empresário foi casado com a atriz Emanuelle Araújo, que contracenou com Santoni em "Malhação: Sonhos" (2014). A união foi oficializada em 2012, e a separação foi anunciada dois anos depois.

Ele tem duas filhas de um relacionamento anterior. As meninas se chamam Nina e Vitória.

Blecher é um dos principais investidores de uma rede de clínicas odontológicas. Uma publicação do blog Capital informou que a empresa pretendia faturar R$ 40 milhões em 2023.

Empresário venceu o prêmio "Cariocas do Ano" em 2021 na categoria empreendedorismo. Trabalho de Blecher marcou a retomada do mercado imobiliário no Rio de Janeiro, segundo a revista Veja.