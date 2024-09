Alessandra Scatena diz não 'ter neurose' com idade: 'Nunca tive cuidado'

Fofocas sobre a vida pessoal só preocupou Scatena no início de sua carreira na TV. A única vez que precisou agir foi quando uma declaração envolvendo Gugu Liberato foi deturpada.

Tive um problema com uma revista que nem existe mais. Eles relacionaram uma depressão que tive após a morte do meu pai ao Gugu. A matéria deu a entender que estava em depressão por causa do Gugu, por eu não estar gostando de estar ali trabalhando. Foi muito complicado lidar com isso, mas depois, eles se retrataram e ficou tudo tranquilo. O Gugu me conhecia e sabia que era totalmente mentira. Me realizei durante 12 anos ao lado do Gugu, que hoje faz muita falta.

Cristã desde 2013, Alessandra declara que a relação com a religião a ajudou a superar a perda do marido, Rogério Gherbali, que morreu de covid em 2020. "Quando tive meu segundo filho, o Stefano, ele não dormia à noite e passei a assistir cultos de madrugada. Foi assim que me converti, e meu saudoso marido se converteu também. Quando eu perdi o Rogério, quando Deus recolheu o Rogério, eu me aproximei ainda mais do Senhor".

Isso me traz uma tranquilidade, paz, segurança de estar. Eu falo que, independente de religião, Deus é maravilhoso. Eu tenho Jesus como meu Salvador e ele que cuida de mim e dos meus filhos. Tento passar isso para as pessoas.

Atualmente, Alessandra Scatena trabalha como apresentadora do Viva Sorte, aos domingos, às 10h30 (de Brasília), na Band. Ela se diz feliz em estar na televisão por amar conversar com o público.