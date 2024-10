'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela de 28/10 a 1/11

Segunda-feira, 28 de outubro

Fafá gerencia a carreira de MC Normaliza e DJ Elok, agendando um encontro com os fãs e obtendo bons lucros. Shirley e Wanda descobrem que o suposto lobisomem da cidade era apenas César vestido de forma estranha. Os alunos do colégio estão animados para passar o final de semana com os pais, mas Anna e Moisés ficam, enquanto Lavínia fica sabendo que seus pais não vão buscá-la. Pilar avisa Gabriel que ele deve contar a Norma sobre envolver André no plano para dar uma lição em Felipe, que tentou colar na prova; ao ser informada, Norma fica zangada e demite Gabriel.

Terça-feira, 29 de outubro

Pilar diz a Gabriel que vai lutar para ele voltar a trabalhar no colégio. Isadora passa o final de semana com Shirley e Wanda, a dupla de detetive discute para agradar a menina. Cristina comenta com Pilar que ela precisa ser sincera com o que sente em relação a Gabriel. MC Normaliza e DJ Elok fazem seu primeiro show. Nos bastidores, a fã Sossô Perigosa afirma a Norma que é obcecada por ela; assustada, Norma expulsa Sossô Perigosa. Lavínia fica com medo de assombrações e toma um susto com Elisa. Fafá declara a Gabriel que ele não pode sair do colégio especialmente pela paixão que tem por Pilar.

Quarta-feira, 30 de outubro

Fafá diz a Gabriel que ele e Pilar se gostam e que seriam um lindo casal. No colégio, Sossô Perigosa invade a sala da diretora Norma e alega que quer dar um passeio com ela, já que é fã número um. Dalete ensina a Anna e Moisés que devem pagar o mal com o bem e as crianças dão uma cesta de café para Lavínia. Na rua, Gabriel resgata Norma das mãos de Sossô Perigosa, que fica brava e nocauteia o professor. Por ter salvado sua vida, Norma recontrata Gabriel. Os alunos retornam ao colégio. Norma pede a Elisa que delete o perfil da MC Normaliza nas redes sociais.