'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 10 a 14/2

Segunda-feira, 10 de fevereiro

Felipe e Rui planejam vingança contra Lavínia depois que ela rasga o desenho das meninas feito para Gabriel. Elisa resolve dar uma chance para César e sai para jantar com ele. As traquinagens entre Felipe e Lavínia acabam respingando em Pilar, que leva uma torta na cara. Um cachorro some do pet shop, e Shirley e Wanda querem descobrir quem foi o responsável.

Terça-feira, 11 de fevereiro

Lavínia usa o Moleza para fazer com que Manu tropece e caia. Anna encontra uma foto da mãe com um mapa no verso e comenta com Tonico, tentando descobrir onde fica o lugar da fotografia. Gabriel pede para Felipe pedir desculpas a Pilar e Lavínia por aprontar com elas. Anna e Tonico encontram o lugar que estavam buscando.

Quarta-feira, 12 de fevereiro

Anna percebe que sua mãe falecida deixou uma missão para ela, indicando um tesouro em um ponto do mapa. Anna encontra uma pedra mágica enterrada. Betina admite às detetives que foi ela quem pegou o cachorro para devolvê-lo aos donos. De volta ao colégio, Anna quer usar o computador para pesquisar sobre a pedra, mas Norma proíbe. Úrsula [Renata Brás], uma mulher rica, se apresenta para Fafá, que nota a bolsa de grife dela, achando que Fafá é milionária.