'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 21 a 25/10

Segunda-feira, 21 de outubro

Após sofrer um demérito, Lavínia se isola e acampa no pátio do colégio. Dodô acredita que Safira foi enganada por Anna e Moleza, pensando que eles só assinaram o contrato para sair da armadilha. Safira acha que Anna retornará para a Caverna Encantada, já que o rádio do pai está no local. Norma e Elisa treinam para o Show de Talentos, criando os nomes artísticos MC Normaliza e DJ Elok. Enquanto as meninas se preparam para o Show de Talentos, Gabriel leva os meninos para pintar e reformar a fachada do colégio. Norma inicia o Show de Talentos.

Terça-feira, 22 de outubro

César chega no colégio e vê Pilar dançando coladinha com Gabriel. MC Normaliza e DJ Elok fazem suas apresentações. César fica bravo com Gabriel e desafia-o para uma luta. Pilar chama César e Gabriel para conversar e afirma não gostar que eles estejam lutando. Manu cria laços com Flora, mas Lavínia revela que ela mandou Flora se aproximar de propósito por interesse. Pilar diz a César que ele levou as coisas longe demais e que deseja ser apenas amiga dele. Shirley e Wanda dizem a Goma que a lua está favorável para o lobisomem. Norma fica feliz com o resultado de seu show. A diretora escuta as alunas elogiando sua performance, mas os meninos tiram sarro.

Quarta-feira, 23 de outubro

Elisa conta a Norma que criou um perfil para MC Normaliza e DJ Elok nas redes sociais. Lavínia diz a Flora que a comida da Dalete é ruim, que o avental está cheio de gordura e que nunca conseguirá se envolver com alguém; Moisés escuta e fica muito chateado. Moisés conta para Dalete o que ouviu de Lavínia, e a mãe diz que não se importa, acalmando o filho. Anna, Manu e Isadora pedem para Goma preparar uma bala em formato de diamante. Betina e Cristina avisam Shirley e Wanda que viram um lobisomem. Na Caverna Encantada, Anna entrega a joia de goma para Safira, que acredita ser o diamante verdadeiro que pediu. Anna engana Safira, pega o rádio e foge da gruta.