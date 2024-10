Mostra de SP tem programação infantojuvenil pela 1ª vez

28/10 - 16h - Kinoplex Itaim Sala 1

"Kummatty"

Baseado em um conto do folclore indiano em que um mágico chamado Kummatty visita uma ilha e entretém as crianças com dança, música e truques de mágica. Em um dos números, ele as transforma, temporariamente, em animais. Porém, um menino transformado em cachorro perde o momento em que o feitiço é quebrado --e precisa viver em forma de animal até que o mágico visite a vila novamente.

Classificação 10 anos (Legendado)

Horários de exibição

27/10 - 11h - Sato Cinema