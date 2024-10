Mulher desaparece após cair no mar durante cruzeiro pra fãs de Taylor Swift

Uma mulher de 66 anos desapareceu na noite da última terça-feira (22), após cair no mar durante um cruzeiro temático para fãs de Taylor Swift, 34.

O que aconteceu

A passageira caiu da parte de cima do navio Allure of the Seas, enquanto este navegava próximo à costa de Nassau, capital das Bahamas. Segundo o portal TMZ, a embarcação deixou o porto de Miami na segunda (21) e a queda aconteceu por volta das 21h40 do dia seguinte.

A vítima não foi encontrada e as buscas por seu paradeiro continuam. A guarda costeira dos Estados Unidos e as forças de defesa das Bahamas estão trabalhando em conjunto para achá-la com vida.