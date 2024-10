Enquete UOL: Sem brigas, peão é favorito para deixar roça e ser fazendeiro

Gilsão, Júlia e Luana disputarão na noite desta quarta-feira (23) a chance de se livrar da roça com a Prova do Fazendeiro. Saiba quem deveria vencer o chapéu, de acordo com o público UOL:

O que diz a enquete

Na mais recente atualização da enquete do UOL, às 12h15 desta quarta, Gilson era o favorito do público para se livrar da berlinda. O personal trainer tinha 39,42% dos votos para escapar da roça e se tornar o próximo fazendeiro.

Protagonista de um desentendimento nesta terça (22), Luana vinha logo atrás na enquete. Com uma pequena diferença de porcentagem, ela somava 35,35% dos votos para ser fazendeira.