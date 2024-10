Gizelly diz que Luana armou para culpa-la e que tem intenções com Sacha

"Eu não tenho culpa, ela tá brava comigo porque a Camila me salvou", diz Gizelly. As duas conversam sobre as recentes tretas sobre latas de leite condensado escondidas. Fernanda relata que a ex-De Férias com o Ex contou que era Gizelly e Júlia quem haviam escondido as latas, e foi até pegar no armário da peoa.

"Foi ela quem colocou nas minhas coisas", responde a influencer. Ela diz que foi tudo uma armação de Luana para culpa-la e que a amiga está se movimentando para se aproximar de Sacha, agora que ele voltou de três roças e está forte com o público.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 5ª roça e se tornar fazendeiro? Gilsão Antonio Chahestian/Record Júlia Antonio Chahestian/RECORD Luana Antonio Chahestian/Record

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso