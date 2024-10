Maníaco do Parque: filme baseado em história real tem protagonista fictícia

"O Maníaco do Parque" chegou ao Prime Video e mostra a trajetória de Francisco de Assis (Silvero Pereira), o assassino em série mais famoso do Brasil. Preso em 1998, ele foi condenado pelo estupro e morte de 11 mulheres. O longa se propõe narrar a história real do Maníaco pela visão de Elena (Giovanna Grigio), uma jovem jornalista que se encarrega do caso e ajuda na descoberta da identidade do famigerado criminoso. No entanto, Elena nunca existiu.

A intenção com a criação da personagem foi promover uma "reparação histórica". Segundo o diretor Maurício Eça, acompanhar o longa pela visão de uma mulher faz com que a narrativa seja contada pelo olhar feminino.