Não é só para crianças! As animações para adultos em cartaz na Mostra de SP

Em 1973, em Nova York, Bob se reúne com os ex-colegas de banda em uma festa selvagem e repleta de excessos. No caos do álcool, das drogas, do sexo e da música, ele tem um encontro romântico com uma fã enquanto sua namorada percorre as ruas da cidade à sua procura. Tudo muda quando o rapaz sofre uma queda acidental e é transportado de volta no tempo numa viagem alucinógena.

Horários de exibição:

21/10 - 21:20 - Espaço Augusta Anexo 4

24/10 - 19:40 Cinesystem Frei Caneca 5

26/10 - 17:00 - Circuito SPCine Lima Barreto (CCSP)

Espermaggedon

Classificação indicativa: 16 anos