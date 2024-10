Com 417 filmes na programação, Mostra de SP tem 109 dirigidos por mulheres

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo começa nesta quinta (17) e traz 417 filmes de diferentes lugares do mundo, de diferentes diretores. Entre eles, 109 títulos são comandados por mulheres, segundo o site oficial, o que representa 26% do total de filmes. Em 2023, entre os 362 títulos, 110 contavam com diretoras (30%). Já em 2021, foram 89 títulos entre os 264 filmes (33%). Ou seja, o percentual de filmes dirigidos por mulheres na Mostra têm diminuído nas últimas edições.

A diretora da Mostra, Renata de Almeida, 59, conta que não faz distinção de gênero na hora de curadoria das produções que estarão disponíveis no festival. "Considero o filme em primeiro lugar, depois vejo se é dirigido por homem ou por mulher", disse em conversa com Splash.

Responsável pela direção da Mostra há 30 anos, Almeida acredita não haver a necessidade de cotas para que filmes com mulheres na direção sejam exibidos, mas reconhece existir uma visão diferenciada sobre determinados assuntos que podem ser melhor abordados por meio de diretoras. Na programação oficial do evento, há títulos premiados comandados por mulheres, como "Tudo Que Imaginamos Como Luz", vencedor do grande prêmio do júri no Festival de Cannes e dirigido por Payal Kapadia; "Abril", vencedor do prêmio especial do júri no Festival de Veneza e do prêmio de melhor filme da competição Zabaltegi-Tabakalera do Festival de San Sebastián, comandado por Dea Kulumbegashvili.