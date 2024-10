Mia Khalifa faz alerta sobre adesões de meninas em sites adultos

Mia Khalifa, 31, ex-estrela pornô, fez um alerta sobre garotas que vem entrando em plataformas de conteúdo adulto.

O que aconteceu

A libanesa apontou que, o que entra na internet uma vez, fica para sempre. Em 2014, quando tinha 21 anos, Mia entrou na indústria pornográfica e liderou as buscas dos maiores sites do segmento.

Ela saiu do ramo apenas três meses depois e com pouquíssimos filmes gravados. Porém, ela nunca conseguiu se livrar do material. "Eu estava completamente fora de controle da minha imagem, da minha reputação. Sinto que muitas pessoas têm fases de sacanagem quando têm 20, 21 anos. Infelizmente, a minha foi em 4K", lamentou em entrevista ao New York Times em entrevista no último sábado (19).