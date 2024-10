Andressa Urach conta real motivo do fim do namoro com ator pornô

Andressa Urach, 37, explicou o motivo do fim de seu relacionamento com Lucas Ferraz, 25.

Urach afirmou que ela e o ator pornô terminaram por ciúmes. "Eu e o Lucas a gente acabou terminando porque eu sou muito ciumenta. Nas nossas gravações eu tive crises de ciúmes e isso estava me fazendo muito mal. E trabalhar com conteúdo você sendo solteira é uma coisa. Sou extremamente profissional. Tanto que meu filho [Arthur Urach] que grava comigo e Lucas me conheceu trabalhando com meu filho". Eles estavam juntos desde fevereiro e terminaram em setembro

Ela ainda revelou ser uma pessoa monogâmica. "A gente se apaixonou e quando existe amor é diferente. Sou uma pessoa extremamente ciumenta. Sou monogâmica, chata, conservadora. Quem me conhece de verdade sabe que a Andressa Urach é um marketing e eu falo isso pra todo mundo. Terminamos, sim, pelo meu ciúmes".