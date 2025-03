'Braços quebrados': o que aconteceu com musa do OnlyFans gravemente ferida?

A musa do OnlyFans Maria Kovalchuk, 20, foi encontrada gravemente ferida em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Mas, afinal, o que aconteceu com a modelo?

Ela, que é natural da Ucrânia, estava desaparecida desde o dia 9 de março, quando seus familiares acionaram as autoridades. As informações são da revista US Weekly.

Maria sumiu após ter sido convidada para uma festa. A jovem teria recebido o convite de dois homens que se apresentaram como representantes da indústria da moda.