Cantora de 'Anora' abre conta no OnlyFans para contornar a censura; entenda

Brooke Candy, uma das artistas envolvidas na trilha sonora de "Anora", vencedor de melhor filme do Oscar 2025, anunciou que abriu um perfil no site de conteúdo adulto.

O que aconteceu

Artista que conta com mais de 400 mil seguidores nas redes sociais e tem parcerias com Charli XCX e Grimes explicou que não tem a intenção de produzir conteúdos sensuais. Ao Page Six, ela explicou que deseja utilizar o espaço para compartilhar sua arte sem limitações.

Brooke garantiu que tomou esta decisão por conta da censura que já sofreu da grande mídia. "Por anos, tive que contornar a censura em plataformas que não foram projetadas para artistas como eu — aqueles que quebram o molde, celebram a sexualidade e ultrapassam os limites artísticos. Mas nunca fui de me conformar ou diluir minha arte para caber dentro dos limites de outra pessoa".