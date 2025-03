Ex-participante de Casamento às Cegas cria perfil em plataforma adulta

O engenheiro protagonizou um dos momentos mais polêmicos da terceira edição de Casamento às Cegas. No episódio de reencontro do programa, Italo anunciou que começou a namorar Karen Bacic, que havia se casado com outro participante.

Apesar disto, o relacionamento dos dois durou pouco tempo e o término causou grande repercussão nas redes sociais. "Acho que Casamento às Cegas não combina muito comigo. Eu gostaria muito de participar de outro reality para explorar meu lado polêmico. Brincando com o Fogo e De Férias com Ex combinam mais comigo", afirmou.

Agora na Privacy, Antonelli espera engajar ainda mais seu público e aumentar sua base de fãs, que o motivam a investir na carreira de influencer. "A relação com o público é muito legal, me envolvi muito mais com eles depois do reality", comentou.