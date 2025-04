Ariadna Arantes diz que negou cachê de R$ 500 mil por pornô: 'Me arrependi'

No podcast, a ex-sister destacou que, embora não tenha feito o pornô, não julga quem era famosa e topou gravar. "É muito complicado falar porque a necessidade leva a gente a fazer coisas. Tiveram tantas outras pessoas que já fizeram pornô, como Gretchen e Rita Cadillac, e eu não julgo ninguém. Se precisar, eu vou fazer".

Ariadna Arantes mantém perfil adulto e garante que tem tudo em sua página. "Faço de tudo no OnlyFans, não tenho tabu. Antigamente, as pessoas viam o sexo como algo sujo e eu tinha medo do que iriam dizer, mas quando vi pessoas mais famosas que eu fazendo coisas pesadas, passei a fazer sacanagem. As pessoas se oferecem para gravar".

Sincera, ela também admitiu que não fez fortunas no OnlyFans. "Não sou aquelas pessoas que ficam inventando: 'fiz R$ 1 milhão'. Mentira, não acredito em nada disso. Eu, nos primeiros dois meses, fiz R$ 45 mil, que não é muito, mas é um bom dinheiro. Depois baixou bastante porque eu não divulgava, nunca levei muito a sério".