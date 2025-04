Mais que o prêmio? Veja quanto ex-BBBs faturam com venda de conteúdo adulto

Nizam aproveitou o engajamento pós-reality e se jogou na plataforma. O brother esteve na edição de 2024, e lançou sua conta durante o programa, revelando que já ganhou o equivalente a "um quarto do prêmio da A Fazenda", ou seja, cerca de R$ 500 mil. Ele ainda conquistou o marco inédito de atingir o top 1 da Privacy com um perfil masculino em menos de 24 horas.

Juninho, que participou com Nizam no BBB 24, também se jogou na venda de conteúdo exclusivo, atingindo um faturamento de R$ 100 mil em apenas dois meses. "Paguei dívidas de cartão de crédito e de cheque especial, que acabaram virando uma bola de neve, inclusive por conta da pandemia", disse Juninho à revista Quem, afirmando também que conseguiu investir em melhorias na casa da família.

Já Hadson Nery, conhecido por Hadbala, apesar de ter sido "cancelado" no BBB 20, faturou alto com a venda de conteúdo exclusivo na Privacy. O ex-participante chegou a revelar ao Gshow ter "ganhado o prêmio do BBB que não foi preciso ganhar lá dentro". Na edição do ex-técnico de futebol, a premiação era de R$ 1,5 milhão.

