Amanda Bynes anuncia conta no OnlyFans: 'Animada para participar'

Amanda Bynes, 39, anunciou que criou uma conta no OnlyFans.

O que aconteceu

Ex-atriz comunicou sua entrada no OnlyFans. O anúncio foi dado em seu perfil no Instagram nesta terça-feira.

Estrela de "Ela é o Cara" disse ter criado a conta para trocar mensagens. "Estou no OnlyFans agora. Aviso: estou no OnlyFans para conversar com meus fãs por mensagem direta", indicou em um story.