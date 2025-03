Órgão fiscalizador britânico multa OnlyFans em US$1,4 mi por verificação de idade

(Reuters) - O órgão regulador de mídia e telecomunicações do Reino Unido, Ofcom, multou na quinta-feira o OnlyFans, um site e plataforma de mídia social somente para adultos, em 1,05 milhão de libras (US$1,4 milhão) por não ter divulgado corretamente as informações relacionadas às medidas de verificação de idade.

A operadora do OnlyFans, Fenix International Limited, não forneceu informações precisas sobre como estava implementando as verificações de idade e sobre a eficácia da tecnologia de estimativa facial de terceiros do OnlyFans, disse o órgão de fiscalização.

No mês passado, o Ofcom encerrou sua investigação sobre se pessoas menores de 18 anos estão acessando o OnlyFans, mas disse que continuaria a investigar a precisão das informações fornecidas pela plataforma, o que também foi concluído agora.