'Gladiador 2' mostra rinoceronte em batalha sangrenta, mas isso era real?

Rinocerontes já haviam sido exibidos em outros episódios no Império Romano. Em edição de Jogos organizada por Pompeu, o Grande em 55 a.C., o imperador ofereceu, justamente, um rinoceronte na arena da ocasião. Em 29 d.C., nos Jogos em homenagem a Júlio César, o imperador Augusto também optou pelo enorme animal. Já no ano 80, o imperador Tito levou outro espécime para exibição na inauguração do Coliseu, quando o rinoceronte atacou um touro e deu início à história de combates entre animais no local.

Atualmente um dos pontos turísticos mais famosos de Roma, na Itália, o Coliseu já recebeu lutas violentas Imagem: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Pesquisadores estudam forma de captura dos rinocerontes pelo Império Romano. A espanhola María Engracia Muñoz-Santos é uma das especialistas que se dedica ao tema. Ao El País, María afirma que o processo de captura e transporte dos animais era ilustrado nos mosaicos elaborados na época. Com o uso de diferentes armadilhas, grupos destinados à tarefa atuavam na captura dos animais de grande porte para os confrontos nas arenas. De acordo com María, no caso de felinos, a estratégia envolvia embebedar os animais com vinho para que, adormecidos, fossem transportados sem oferecer resistência.

Jogos, lutas e mortes de animais eram formas de reafirmar o poder romano. O fascínio de imperadores como Cômodo em relação aos confrontos violentos ia além da luta contra o gladiador adversário ou o animal escolhido para o combate: era, também, uma prova do domínio que tinha sobre seus inimigos, independentemente do tamanho ou da força que encontrariam do outro lado da arena.

Novo filme chega ao Brasil no mês que vem

'Gladiador 2' retomará a história da luta pela sobrevivência em Roma. A sequência do longa que mostra a briga pelo poder na Roma Antiga chegará aos cinemas 24 anos depois do primeiro filme. O Império Romano será novamente palco da vingança e de disputas repletas de sangue entre personagens já conhecidos pelo público, como Lucius, e novos nomes, como o general Acacius.