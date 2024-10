Claudia Raia e Jarbas encenam doze personagens em peça: 'É uma maratona'

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello estão de volta a São Paulo com a terceira temporada de "Conserto para Dois, O Musical". A comédia está em cartaz no Teatro Frei Caneca até 24 de novembro, com sessões às sextas, sábados e domingos.

Na peça, Claudia e Jarbas se revezam para contar a história de um casal fictício. "Somos nós dois fazendo 12 personagens, é uma insanidade, é uma maratona que a gente faz em cena", disse Claudia em entrevista a Flávia Alessandra, no evento Viva Bem no Seu Tempo, do UOL.

Além de atuar, Raia também é produtora do espetáculo. "A gente teve que ensaiar um mês de novo para conseguir a precisão, e o aeróbico tem que dobrar porque senão a gente não aguenta de fôlego", completou.