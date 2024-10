A Forja atrai 1,7 milhão de brasileiros: 'Feito sob orientação de Deus'

Desde sua estreia em 26 de setembro, "A Forja - O Poder da Transformação" já levou 1.742.468 brasileiros aos cinemas e arrecadou R$ 29.539.664, de acordo com a Comscore. Com distribuição da Paris Filmes e 360 WayUp, o filme com temática religiosa dos Irmãos Kendrick é o segundo mais visto em outubro.

O que aconteceu

O filme segue o padrão de histórias de fé e superação, característico das produções da Kendrick Brothers. Dirigido por Alex Kendrick, a trama acompanha Isaías Wright, um jovem sem direção na vida, que é desafiado por sua mãe e encontra um novo propósito ao ser discipulado por um empresário de sucesso. A história aborda temas como responsabilidade, perdão e o impacto da fé na transformação pessoal.

Durante entrevista ao programa The Noite, os irmãos Kendrick destacaram a importância da oração no processo criativo do filme, que foi feito 'sob orientação de Deus' "Nós aprendemos que há uma diferença entre uma boa ideia e uma ideia de Deus", disse Alex, explicando que a busca por orientação divina é fundamental em seus projetos. Ele ressaltou que, antes de iniciar qualquer produção, os dois irmãos se dedicam à oração.