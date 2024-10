Paixão na oca: galã de Vale Tudo vive amor de 46 anos com musa dos anos 80

Relação com Riccelli é muito passional, segundo Bruna. "Obviamente, há momentos mais serenos, mas a gente está sempre numa conquista, num tesão, um prazer. Mas isso não veio pronto. É uma construção. O que veio pronto é o fato de ele ser uma pessoa de bom caráter. O resto, a gente trabalha muito para dar certo", comentou a atriz à revista Cidade Jardim em 2023.

Casal pratica sexo tântrico. A atriz admitiu ao UOL, em 2017, que já leu muito sobre o tema e acabou colocando em prática o que aprendeu. "O tantra é um lugar onde o sexo é sagrado, é uma poesia, uma elevação. Um lugar onde o sexo não é exploração. O sexo é um direito de cada um e é possível descobrir através desse canal um patamar maior. No tantra, você conhece melhor suas relações, não somente as sexuais", disse.

Química dos dois é de "autocombustão" e o sexo está na vida deles "o tempo todo". No Programa do Porchat, em 2017, Bruna se maravilhou com a longevidade de sua relação com Riccelli. "Gostar da mesma pessoa durante todo esse tempo é uma coisa louca. Ninguém sabe como pode funcionar esse tesão presente. É muito louco, é autocombustão", descreveu. "Sexo sempre me interessou. Está na nossa vida o tempo todo, é uma coisa muito sagrada e está relacionado com a criação da vida. Estamos aqui frutos de um ato de amor. O sexo hoje rápido, consumista, descartável, tirando o grande prazer que aquilo pode ter, é uma pena. É um consumismo sem grandeza."