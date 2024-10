6 filmes de grandes diretores de cinema que fracassaram nas bilheterias

Imagem: Niko Tavernise/20th Century Studios

Este filme musical de 2021, dirigido por Steven Spielberg, recebeu várias indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, e destacou a atuação de Ariana DeBose como Melhor Atriz Coadjuvante. No entanto, foi um fracasso de bilheteria. Ele arrecadou apenas cerca de US$ 76 milhões contra um orçamento de produção de US$ 100 milhões e uma meta de equilíbrio estimada de US$ 300 milhões.

2. O Último Duelo

Imagem: Patrick Redmond/Divulgação

Dirigido por Ridley Scott, foi um fracasso de bilheteira, arrecadando apenas US$ 27 milhões mundialmente. Fatores que contribuíram para esse desempenho decepcionante incluem uma recepção crítica dividida, forte concorrência no mercado, mudanças no comportamento do público, especialmente entre a Geração Z, e possíveis falhas na estratégia de marketing e divulgação.

3. Duna