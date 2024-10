Liam Payne teve filho aos 23 anos: 'Sempre quis ser pai jovem'

Liam Payne, que morreu na quarta (16), aos 31 anos, deixou um filho.

O que aconteceu

O cantor era pai de Bear Grey Payne, de 7 anos. A criança, cujo nome significa "urso", é fruto do relacionamento de Liam com a ex-namorada, Cheryl Cole.

Bear sempre teve sua privacidade preservada e foi mantido longe dos holofotes. Em um dos raros registros do menino, ele apareceu de costas em uma foto publicada pelo pai no Instagram. Na imagem, a criança, de cabelos castanhos, usa um casaco amarelo e olha uma foto de Liam exposta em um outdoor, que divulga o single "Teardrops" do cantor. "Eu quero estar em um outdoor um dia, papai", diz a legenda do post.