Ex de Nakamura e participante de reality: saiba quem é Guilherme Leonel

Guilherme Leonel, 33, repercutiu ontem ao expor o fim de seu casamento com Carol Nakamura, 42.

Quem é o ex-marido de Carol Nakamura

Nascido no Rio de Janeiro, Guilherme ganhou fama após participar do reality De Férias com o Ex (MTV), em 2019, mesmo ano em que assumiu seu romance com Nakamura. A participação do modelo no programa aconteceu previamente ao relacionamento.

Em seu perfil do Instagram, o rapaz se descreve como ator. Durante sua infância, ele fez partes de campanhas publicitárias voltadas para o público infantil.