Quem é Maju, 'ex' de Vini Jr. que fez sexo na banheira em reality da MTV?

O relacionamento de Vinicius Júnior com a influencer Maju Mazalli não é citado em "Baila, Vini", documentário sobre o atleta produzido pela Netflix. O jogador de futebol e a ex-participante do reality De Férias com o Ex (MTV) se envolveram romanticamente em diferentes períodos entre 2019 e 2024, segundo a revista Quem.

Quem é Maju Mazalli?

Maju nasceu em Marília, no interior de São Paulo, e ganhou projeção após participar do reality show De Férias Com o Ex em 2017. A influencer retornou ao programa em 2021, na 7ª temporada da atração.

Ela protagonizou cenas de sexo na banheira durante a 7ª temporada. Acompanhada do gamer Lincoln Lau, ela curtiu a hidromassagem disponível na suíte master.