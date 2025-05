'Pornô é máquina de dinheiro': Urach revela fortuna que ganhou em 1 ano

0:00 / 0:00

Urach diz que entrar para o pornô 'rasgou sua alma': 'Gostava de ser santa'

Andressa Urach afirmou que entrar para a indústria pornográfica rasgou a sua alma, já que ela gostava da imagem de 'santa' que carregava.

Eu vou te falar de verdade, do fundo do meu coração, rasgou a minha alma, tá? Porque eu não queria fazer isso. Eu gostava de ser santa. Eu gostava de ajudar as pessoas, enfim. Só que eu precisava de dinheiro de novo.

Então foi uma luta interna, onde eu busquei ajuda psiquiátrica, eu me internei, porque a religiosidade, ela confundiu minha cabeça falando que era demônio.