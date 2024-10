Liam Payne cancelou show no Brasil em 2023 após grave infecção

Na época, Payne gravou um vídeo para falar sobre o adiamento de sua turnê na América do Sul. "Começamos os ensaios e fui aconselhado sobre este não ser o melhor momento para estar na estrada, enquanto me recupero... Vamos ter que remarcar", explicou.

O último show de Liam no Brasil foi durante uma festa de aniversário de 15 anos em Goiânia, em 2021. Os vídeos viralizaram nas redes sociais e mobilizaram fãs do One Direction.

O astro também se apresentou no Brasil no festival Villa Mix em 2019, também em Goiânia. Na ocasião, o artista incluiu no seu repertório covers de Ed Sheeran e Sam Smith, assim como seus sucessos.

Liam Payne morreu após cair do terceiro andar de um prédio em Buenos Aires, na Argentina. A polícia local ainda investiga as circunstâncias acerca do óbito.