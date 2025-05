'Chupadores' e 'Toco a tiro': As frases sem filtro de Nana Caymmi

Nana Caymmi em apresentação no Rio de Janeiro, em 2015 Imagem: Roberto Filho/Divulgação

Artista deu uma entrevista polêmica ao jornal Folha de S.Paulo, em 2019, quando lançou o álbum "Nana Caymmi Canta Tito Madi". À época, ela disse que estava fazendo uma despedida "sem ir embora", defendeu Jair Bolsonaro e atacou Chico, Gil e Caetano.

Saída à francesa. A vida que me resta, de uma senhora, quero viver em paz. Acordei para o mundo: não tenho muito tempo. Quero ouvir o que eu não podia ouvir. Criei três filhos sozinha. O pai ficou na Venezuela, fez outra família.

Cantora votou em Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2018. "É injusto não dar a esse homem um crédito de confiança. Um homem que estava fodido, esfaqueado, correndo para fazer um ministério, sem noção da mutreta toda... Só de tirar PMDB e PT já é uma garantia de que a vida vai melhorar."

Ela citou colegas da música. "Agora vêm dizer que os militares vão tomar conta? Isso é conversa de comunista. Gil, Caetano, Chico Buarque. Tudo chupador de pa* de Lula. Então, vão pro Paraná fazer companhia a ele. Eu não me importo."

E deixou claro que não queria as netas em show de pagode. "Liguei para Denise, minha filha, e perguntei das meninas. 'Ah, elas não tão aqui, foram assistir ao show do Belo'. Eu falei: 'O quê?'. Não tenho nada contra a pessoa. Mas duas bisnetas de Dorival Caymmi! Eu já fazia música com quatro anos. Meti bedelho quando vivi com João Donato, com Gil, com Claudio Nucci."