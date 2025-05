Repórter demitida da Record por publi de botox: 'Fui ingênua, inocente'

A repórter admitiu que foi surpreendida pela notícia da demissão, no final do ano passado, mas que, na época, a empresa alegou corte de custos. "Claro que foi um grande susto, não esperava. Estava em um momento de ascensão profissional. Demorei um pouco para processar [a demissão] e pensei: 'o que eu fiz de errado?'. Perguntei e disseram: 'nada, é corte de gastos mesmo".

Ela diz que soube que a demissão teria sido causada por causa da ação publicitária com o logo da Record pela imprensa. "Eu falei realmente sobre o botox que eu tinha colocado e [no vídeo eu] falo: 'para manter minha estética no meu trabalho, eu vou sempre na clínica tal'. Não mencionei o nome da Record, nem nada. Mas utilizei o trecho de uma passagem que estava gravando, que não é nem material da emissora, é de um amigo que estava passando e me viu e fez stories.

Eu estava segurando o microfone da Record, usei aquele trecho de forma inocente, ingênua, não parei para pensar que teria esse sentido: 'nossa, ela está usando a marca da Record para promover [um produto]'. Não, jamais faria isso! E eu não enxergo dessa forma. Agora se a Record enxergou, eu não sei porque eles não me disseram isso, mas eu acredito que a rádio pião sabe muito mais que a gente.

Marcela Munhoz foi demitida da Record em outubro do ano passado. Na emissora, ela passou pelos programas Balanço Geral Manhã e Cidade Alerta. Atualmente, ela trabalha com Luiz Bacci, que também foi seu parceiro no canal.