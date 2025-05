'Nove meses sofrendo em UTI': irmão de Nana Caymmi se despede da cantora

O que aconteceu

Causa da morte ainda não foi confirmada pela família. Durante o período em que esteve internada, Nana sofreu com uma sofreu uma "overdose de opioides". Ela também passou por cateterismo e traqueostomia após quadro de arritmia cardíaca, segundo o jornal O Globo.

Nana estava internada desde 26 de agosto, quando retornou à unidade de saúde horas após receber alta. À época, o hospital informou que ela precisaria fazer ajustes no marcapasso. Dias antes, a artista foi hospitalizada por dores no tórax. Na ocasião, ela passou por um cateterismo cardíaco, que não apresentou obstrução.

Artista foi submetida a uma traqueostomia durante o período prolongado de internação. O procedimento consiste em fazer uma abertura na traqueia para criar um atalho para que o paciente respire.

No dia 26 de julho, a cantora já havia dado entrada no mesmo hospital com um quadro de arritmia cardíaca. Dias depois da internação, ela passou por um implante de marcapasso.