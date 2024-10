Qual a fortuna de Liam Payne e quem fica como herdeiro de seus milhões?

O cantor britânico Liam Payne, 31, ex-membro do One Direction que morreu na Argentina, nesta quarta (16), vai deixar uma fortuna milionária para o seu único filho: Bear, um garoto de 7 anos. Estima-se que seu patrimônio era equivalente a R$ 415 milhões.

O que aconteceu

Bear é fruto do relacionamento de Payne com a cantora britânica Cheryl Cole. Curiosamente, Cheryl era jurada do programa X Factor, que ajudou a revelar e fundar o grupo One Direction, do qual Payne fez parte.

A criança nasceu em março de 2017, quando Payne tinha 23 anos. Cheryl tinha 35.