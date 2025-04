'Tóxico e ardiloso': como Alice Wegmann foi parar em polêmica de Cauã

Agora, meses depois, a artista voltou a ter o nome associado ao galã. Ela compartilhou uma foto com colegas de elenco, nas redes sociais, com a legenda: "A delícia de trabalhar com quem a gente gosta". O post, porém, foi interpretado como uma possível indireta por acontecer em meio à polêmica envolvendo o ator.

Atriz negou indireta após repercussão do caso. "Gente? Não inventem! Indireta para ninguém. É direta para dizer que a gente está trabalhando feliz", escreveu a intérprete da personagem Solange.

Alice voltou aos holofotes na quinta-feira (17), após compartilhar reflexão sobre o comportamento de determinados homens. O texto foi interpretado pelos fãs como outra possível indireta a Cauã.

Eis uma regra feminista de vida: nunca julgue um homem com base no tratamento que ele dá a mulheres que estejam o mimando ou elogiando. Preste atenção na reação dele quando uma mulher o desagrada, discute com ele ou estabelece um limite, e aí se descobre quem ele realmente é. Texto publicado por Alice Wegmann, no Instagram

Ela ainda curtiu uma publicação que repercutia uma uma reflexão da atriz Andréia Horta, 41, sobre homens tóxicos serem denunciados por suas atitudes. O post foi encarado como uma suposta indireta ao artista. "Quando um homem, tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau-caráter é denunciado, isso precisa ser escutado e medidas serem tomadas", começou.

